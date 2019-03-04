疑逆倫殺富媽媽 女兒「腦中聲音控制我」

2019-03-04

〔記者鄭景議、錢利忠／台北報導〕台北市天母73歲林姓貴婦本月1日遭人虐打致死，她的43歲女兒原指母親遭歹徒攻擊，警方追查卻發現女兒涉嫌重大，她應訊時疑似精神狀況不佳，且語無倫次，還說「腦中有神秘的聲音控制我！」警方昨依最重可處死刑的殺害直系尊親屬罪嫌，將她移送士林地檢署，複訊後聲押禁見。

林女複訊後聲押禁見

林姓貴婦與女兒住在天母棒球場附近一處高級華廈，家中僅母女兩人，林婦的先生是韓國籍華僑，林婦在天母有多筆房產，並在北市某傳統市場開設服飾店。

據悉，林女曾向律師透露，她國二就被父母送至美國求學，直到2011年，在美國取得傳播碩士學位後返台。她自稱曾在大學擔任講師，但疑似因私人因素，目前無業。

案發後，檢警從監視器發現，當日林女下午數度著全身黑的勁裝出入家中，據附近鄰居指出，約傍晚7點，家中傳出劇烈爭吵聲，林女隨後外出，深夜時警方就接獲報案，檢警懷疑下午的爭執是行凶導火線，但林女否認有爭吵。

檢警從死者家中帶回打掃用的掃把、畚箕及短棍，其中短棍疑似是凶器；檢視林婦遺體，發現林婦後腦勺遭重挫，致顱內出血是致命傷，臉部及身體也有多處瘀挫傷，生前疑遭虐打。

檢警調查，林女返國後精神狀況即出現問題，她自稱「有東西跑到我的腦袋裡」，不定期到醫院就診，此次案發後，她從頭到尾都否認傷害母親，卻在偵訊時說「腦中有神秘的聲音控制我！」她還稱，與媽媽從來不曾爭吵，感情很好，是兩名黑衣人帶媽媽回家時，媽媽就已經渾身傷了，但檢警調閱監視器無數次，完全沒見到黑衣人影像，且附近鄰居指出，自從她去年回國後，家中就時常傳出爭吵聲。

鄰居指出，林婦待人和善，雖已73歲，但因每天晨泳鍛鍊，看起來只有60歲出頭。

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