25克拉綠寶石被A走 富商砸150萬贖回再告

2019-03-03

花150萬購自知名當鋪

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣水產養殖富商鍾姓男子，以150萬元在台北市知名當鋪「大千典精品」，贖回友人典當近25克拉的祖母綠墜子。王姓女子得知，自稱是聯電榮譽副董事長宣明智兒子宣昶有同學，可透過宣昶有名義將寶石送到香港蘇富比拍賣，估計上看1000萬元，事實上卻是把寶石拿去典當、所得全花光。鍾男得知，霸氣再花150萬元贖回並控告王女詐欺，苗栗地檢署偵結將王女起訴。

58歲的鍾男從事水產養殖多年，喜歡蒐藏珠寶、古物等，前年余姓友人告知「之前典當一個重近25克拉的祖母綠墜子，快到期了，若流當很可惜」，建議他協助出資150萬元贖回，有相當增值空間。

美魔女稱蘇富比可賣千萬

鍾男了解這顆祖母綠有「台灣寶石顧問有限公司」鑑定報告，也有「賴泰安寶石鑑定中心」認證書，認為典當價最多僅市價的3成，於是提供余男150萬元將寶石贖回，鍾男自行「保管」。

拿走又當給同當鋪 花光光

與余認識的42歲王姓美魔女得知，宣稱可透過宣昶有的名義，將寶石送到香港蘇富比拍賣，至少可拍得上千萬元，所得可讓余清償向鍾的借款，鍾也可分得拍賣獲利30%報酬；余男前年引介王女給鍾認識。

鍾、余2人於是將墜子交給王女，持續追蹤進度，但王女總以手續複雜等理由搪塞，還向鍾男索30萬元做為律師見證費。2個月後鍾、余遲未等到拍賣結果，王女竟掰「在新竹被搶了」，最後才說出把墜子拿回同一家當鋪典當150萬元，都已花光。

不敢再投資珠寶 只求回本

經過此次受騙驚魂記，鍾男打消投資珠寶念頭。他說，手邊還有一個花30萬元從當鋪贖回的5克拉多紅寶石戒指，只求能遇上有緣人，「不虧本就好！」

糾紛不少 美魔女另案被押

檢警調查，王女2016年間與人合夥開設美容養生館，即涉及挪用養生館營收、觸犯偽造文書罪，目前羈押於新竹看守所。

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