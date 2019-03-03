黑幫天道盟「鐵豹」上位 警嚴監控

2019-03-03

才因組織犯罪送辦 竟成盟主

〔社會新聞中心／台北報導〕被列為國內3大黑幫的「天道盟」，日前推舉49歲「太陽會」會長「鐵豹」曾盈富接任第5任盟主。曾盈富今年元月才被刑事局認定涉嫌組織犯罪檢肅送辦，如今卻成為天道盟盟主，警方密切監控。

警方蒐證得知，天道盟盟主易位的主因，在於第4任盟主「庫洛」長期式微，握有實權的第3任盟主「蕭濟公」又於月前罹癌過世。經大老「阿潭」幕後推舉，活躍於大台北的「鐵豹」出線。

傳作風集權 有盛大接任儀式

據了解，曾盈富將待「蕭濟公」出殯後，對外舉辦「盛大接任儀式」；甚至可能未來會緊箍整合天道盟旗下各會、各分會，將權力向中央集中。警方不排除未來可能引發一場葫蘆裡的風暴和反彈，進而影響社會治安，故加強對天道盟組織的監控。

警方表示，曾盈富原是混跡台北市萬華區「嵌頂」的角頭，以「阿富」的綽號跟隨以搞賭為生的「臭甫」。30多年前，他因案在台北監獄服刑，遇上本省掛兄弟謀議成立天道盟，當時盟中的「太陽會」老大「阿潭」認為曾男夠凶悍，封他「鐵豹」渾號。

去年太陽會大老李文展逝世，曾盈富帶領不少黑衣小弟上香致意，引起注意，也成為警方蒐證組織犯行的對象。今年1月，曾男涉嫌向上櫃電子公司恐嚇取財、逼簽本票、還捲入持刀修理酒店少爺、醫美診所糾紛等案件，被刑事局檢肅移送法辦。

警方蒐證查知，70餘名天道盟重要成員於2月16日晚間，透過某知名財團在台北市南京東路知名餐廳訂位聚會，以春酒名義舉行推薦大會，決議由曾男接任盟主，待「蕭濟公」出殯後舉辦上任儀式。

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