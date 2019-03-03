搞丟性愛錄影筆 害前女友婚事吹了

2019-03-03

〔記者陳慰慈／新北報導〕鄭姓男子與女友小婷（化名）上旅館嘿咻，鄭暗中用筆型錄影器偷錄2人男歡女愛過程，某日鄭男搭乘小婷朋友的車，筆型錄影器掉在車上，小婷友人撿到，發現竟是2人嘿咻影片。更糟的是，後來鄭與小婷分手，女方即將步上紅毯，卻被她的未婚夫得知小婷成了性愛片女主角，害她婚事暫緩，憤而提告；新北地院依妨害秘密罪，將鄭男判刑4月，得易科罰金12萬元定讞。

偷拍嘿咻 被撿走公開

住在新北市的鄭男，前年3、4月兩度帶小婷投宿旅館，暗中錄下2人性愛畫面留念。後來鄭與小婷搭乘朋友的車，不慎將筆型錄影器掉落車內，小婷友人洗車時發現，檢視錄影內容，竟是小婷和鄭男的嘿咻畫面及小婷隱私部位照，甚至鄭男跟另一名女子的性愛過程也被「收錄」。

新北地院一審依妨害秘密罪將鄭男判刑4月，檢方上訴，指出除了小婷，還有另一女子受害，可見鄭男是有計畫竊錄，且偷拍造成小婷婚事受阻暫緩，精神備受打擊，犯後未與小婷和解及表達悔意，一審量刑過輕。

新北地院二審認為，筆型錄影器內雖有鄭男和另一女子的嘿咻影片，但該女子未提告，檢方也未起訴，另一審法院安排調解時，是因小婷未到場，無法進行調解，認定量刑並無不當，駁回上訴確定。

「可拍照攝錄影音筆」 外型和鋼筆無異，放在包包外不容易被察覺。（資料照）

錄影筆被發現示意圖

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