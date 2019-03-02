砸警示燈嗆賠錢而已 檢罰屁孩拖地56小時

2019-03-02

4人沿路砸壞4座

〔記者王捷／台南報導〕4名屁孩深夜騎機車到台南夜遊，發現安全島出現紅、藍警示燈，以為是警察，靠近發現只是警示燈後，4人疑惱羞成怒，持安全帽與鐵棒沿路砸壞4座警示燈，民眾上前制止，竟遭屁孩嗆：「關你屁事，賠錢而已！」4人被逮，有2人是國中生，檢察官雖將另2名剛滿18歲的被告處以緩起訴處分，但「處罰」他們必須打掃、拖地從事56小時的勞動服務，好好反省自己的錯誤行為。

民眾制止遭嗆聲

陳姓、王姓男子與另2名國中生參加廟會轎班認識，去年11月6日凌晨，4人從高雄騎2輛機車到台南夜遊，行經六甲區中正路發現安全島上閃著紅、藍警示燈，2名國中生原以為前方有警察，近看後才發現上當，竟隨手拿安全帽及鐵棒，與另2名男子在嘻笑怒罵聲中將警示燈砸爛。

太陽能板警示燈一座造價約3600元，警方設置在易肇事路段安全島上，希望駕駛看見警示燈能提前減速慢行；不過，陳、王等4人只因一時不爽或好玩，就沿路砸壞4座警示燈。

賠警示燈修繕費

熱心市民發現屁孩砸燈，上前勸阻反遭嗆「關你屁事」、「賠錢而已」，民眾看4人一副凶神惡煞模樣，不敢多說，離開後向警方報案。

警方查出4人中有2人就讀國中，另2人剛滿18歲，通知家長陪同孩子到警分局製作筆錄。警方發現，4人的家庭都不完善，父母經濟狀況也不好，其中一人的家庭有社工介入輔導；不過家長異口同聲地說，會好好教訓孩子，並平分警示燈修繕費用。

還得參加法治教育

警方將2名少年依毀損、妨害公務罪移送少年法庭處理，成年的陳、王2人則被移送地檢署；檢方考量2人承認犯案，願修繕警示燈，作出緩起訴處分，前提是在8個月內，要到指定處所從事打掃、拖地等勞動服務56小時，還要參加4小時法治教育。

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