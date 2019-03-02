廚餘桶嬰屍案╱否認懷孕生女 媽媽嗆告 孕照曝光 警︰歡迎驗DNA

2019-03-02

王男批台灣的報導莫名其妙

〔記者陳薏云／新北報導〕台北市廚餘桶女嬰屍案，鎖定新加坡籍王男與郭女情侶檔丟棄女嬰後搭機逃回星國，王男父母昨面對星國媒體採訪時為兒子喊冤，王男也透過父母轉達，當時在旅館根本沒提袋子出門，監視器拍的不是他，女友也沒懷孕，「台灣的報導莫名其妙」；不過我國警方過濾監視器畫面認為，確實拍到郭女大腹便便入住旅館，退房時又被旅館人員發現肚子明顯消風，警方也掌握王男經過廚餘桶後，手上黑袋消失無蹤的關鍵畫面，打臉王男等人說法。

郭女被拍到大腹便便入住旅館

警方昨表示：「已握有多支監視器畫面以及多項證詞，若對於偵辦方向有異議，歡迎（王男與郭女）來台灣提供DNA檢體，協助釐清案情。」

星國媒體報導王男父母替兒喊冤

星國媒體「新明日報」報導，王男父母證實兒子和女友來台旅行，「她（兒子女友）一週會上門兩、三次，因為身材較圓潤，看不出是否有孕在身」；王男父母表示相信兒子，並稱「若真的是子虛烏有的指控，兒子豈不是十分冤枉，不排除提告為兒子表清白 」。

王男父母也透過電話讓兒子對媒體表示，對報導感到莫名其妙，女友沒懷孕生女，也沒在事發時離開酒店扔東西。王男哥哥告訴星國媒體，上月27日晚間看到郭女，身形無異常，和平常一樣。

王男被拍到提黑袋走出房門

惟據我警方調查，王男明顯提著黑袋走出房門，經過廚餘桶後，手上黑袋消失無蹤。另相關照片顯示，郭女來台後大腹便便地逛賣場；還有超商店員稱，郭女上月19日抵台後，天天挺著大肚子來購物，24日起才沒出現。

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