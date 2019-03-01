牙醫助理告知懷孕 竟被炒魷魚

2019-03-01

〔記者張瑞楨／台中報導〕郭姓女子任職苗栗縣一家牙醫診所，發現自己懷孕後，喜孜孜地告訴葉姓牙醫師，沒想到18天後就被「炒魷魚」，苗栗縣政府認定葉男性別歧視（懷孕歧視），裁罰30萬元，葉提起行政訴訟，主張解聘郭女是其不能勝任工作，與懷孕無關，但法官認為從得知郭女懷孕到解聘郭女，僅間隔半個月，又難以解釋兩者無關，判葉男敗訴確定。

判決指出，郭女2016年6月擔任該診所牙醫師助理，同年12月28日確認懷孕2個月，告訴葉姓牙醫師喜訊，卻在2017年1月15日接到醫師娘資遣電話。郭女向苗栗縣防制就業歧視暨性別工作平等委員會申訴，該會認定性別歧視（懷孕歧視）成立，處罰30萬元，牙醫師打行政官司遭一審駁回，上訴二審。

性別歧視罰30萬 抗告被駁回

葉男主張，不知郭女懷孕，解聘是因不能勝任工作，包括郭女常上班心不在焉，導致德國製消毒機當機，常坐在「醫生座椅」與臨時請假，甚至以改名為由請假1天，實則外出旅遊慶生，還有把口罩帶回家等品行操守不佳問題，以及郭女常躲在廁所內講電話長達10多分鐘至20分鐘。

台中高等行政法院認為，難以認定郭女有上述「不能勝任之情事」，如果郭女真的不能勝任，診所為何沒有輔導、指導等改善措施，也沒有相關懲處？

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