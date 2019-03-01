婦借發財金卻卡官司 搞錯土地公「專業」

2019-03-01

〔記者劉濱銓／南投報導〕楊姓婦人去年向南投竹山太極峽谷土地公借一千元發財金，不料惹上官司，楊婦今年只打算還金999元，欠土地公一元表達「欠一圓滿」；廟方人員昨天表示，土地公對於法律官司事件較不擅長，不過在求姻緣、財運、平安上，則是相當靈驗，信徒遇上官司麻煩，恐是土地公擅長的「專業」不同所致，建議信眾「事緩則圓」、心存善念，事情就會迎刃而解。

民俗專家廖大乙說，神不是萬能，也有專業性，信徒除了祈願，也要付出努力，他認為，該廟土地公位在深山，每年只有土地公聖誕才會被迎到村落慶祝，對於都市人心複雜，繁華世界的事情較難處理，不過土地公庇佑眾生，只要信徒努力不放棄，神明會盡力完成心願。

借千還999 欠一圓滿

曾任當地大鞍里長、廟方主委、現為廟方志工的蔡承威表示，土地公廟位在太極峽谷下方，土地公並有土地婆相伴，早期在太極峽谷景點興盛時，是年輕男女踏青約會熱門景點，不少情侶在爬山時，因一路和心儀對象鼓勵、扶持，便會到廟裡向土地公、婆求姻緣，土地公、婆也像是月下老人般，為有緣人牽紅線，促成不少姻緣。

此外，當地是民眾上山工作必經之路，地方民眾經過該廟會向土地公祈求平安，相傳土地公曾出手搭救失足滑落山谷的老婦人。

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