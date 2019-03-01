3屁孩扮Ｖ怪客 拐騙國中生

2019-03-01

〔記者王宣晴／新北報導〕分讀高中、大學不到20歲的3名屁孩，看了YouTuber惡作劇影片後，前天下午在新北市林口街頭戴上Ｖ怪客面具，隨機攔下一名15歲陳姓國中生稱：「車上有wifi（指無線網路），要不要上車啊？」陳少快步跑回家告訴家長，警方循線查獲19歲古男和17歲張姓少年、黎姓少年，他們嚇得說：「純粹是模仿YouTuber影片的惡作劇行為，被抓很後悔」，依妨害自由罪嫌送辦。

隨機攔人搞怪 後悔犯行

陳少前天下午4時放學，和同學走路回家，行經林口區四維路、文化二路2段時，張少戴著Ｖ怪客面具，從臨停路邊的轎車下來，喊：「車上有wifi，要不要上車啊？」陳少見對方手持塑膠球棒，狂奔離開。

陳少家長聽到兒子敘述，在臉書社團林口大家庭貼文分享，提醒民眾注意孩子安危。警方獲知後，先找到廖姓轎車車主，查知該車賣給17歲黎姓少年，追查發現案發時由黎少開車，載著古、張2人犯案，警方隨後逮捕古男等3人。

警方表示，古男、張少都在學，無前科，研判他們供稱只是好玩，模仿影片惡作劇的說詞不假；至於面具和塑膠球棒，2人稱已丟棄東林橋下。

網路上有不少惡作劇影片，引起民眾模仿，警方呼籲民眾要注意開玩笑的分寸，為了惡作劇害自己違法遭究辦，很不划算。

惡作劇遭法辦案例

國中生被「Ｖ怪客」少年攔下，欲拐騙上車。（記者王宣晴翻攝）

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