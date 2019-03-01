神龍下凡斂財 婦抵押土地被詐500萬

2019-03-01

〔記者王駿杰／新竹報導〕71歲陳姓婦人去年10月到新竹市區一間宮廟拜拜，自稱法號「蘇蘭」的62歲林姓女子找她搭訕，指陳婦印堂發黑、氣色不佳，若不理恐面臨死劫，陳婦嚇壞，被林女引薦認識另一名自稱「神龍下凡」的法師，以高額代價做法事祭改，陸續交付對方5百多萬元，連土地都拿去抵押，最後發覺遭詐；警方上週逮捕林女，持續追緝在逃共犯。

家中貴重物 典當光光

警方調查，林女把陳婦介紹給「神龍下凡」的法師後，法師每隔一段時間就利用辦各式法會的名義，透過林女向陳婦接洽索款，陳婦以為交款就能為自己與家人求平安，陸續將家中貴重物品典當，土地也拿去抵押，從去年11月開始，分5次將5百多萬元面交給林女與法師，弄得自己身無分文。

行騙婦人被捕

陳婦報案指稱，每次林女與法師辦法會，都找藉口拒絕她前往，事後也不告知法會辦得如何，僅以做法事會有「玉珮」的所有權，每使用玉珮一次，就可領回一筆錢為由打發她。她說，直到兩週前又接獲林女來電，要求她再交98萬元完成儀式，「否則會死！」她終於領悟上當受騙，報警提告詐欺及請求民事賠償。

警方透過陳婦約出林女，假裝面交款項，將林女逮捕；林女否認詐騙，反指陳婦看見她身上的玉珮，覺得她氣色好，想要效法，才介紹法師給陳婦認識。警方認為林女供詞不實，依詐欺罪嫌送辦。

5關鍵防宗教詐欺

警方前往面交地點埋伏，將行騙的林女（中）逮捕。（記者王駿杰翻攝）

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