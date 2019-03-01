傷害自己 無助挽回對方的心

2019-03-01

〔記者林嘉東／新北報導〕夫妻、情侶吵架，情緒失控，藉著傷害自己，挽回對方的心，不小心弄巧成拙時有所聞，國內外皆有。基隆市生命線協會主任李昌萬呼籲，情侶或夫妻遇到感情生變時，切莫一個人生悶氣或疑神疑鬼，或以激烈方式表達訴求，應求助專業人士，避免發生憾事。

去年9月，49歲張婦不相信仍與她同居的吳姓前夫回家陪母吃飯，與吳口角後攀著陽台作勢要跳樓，張婦原想嚇嚇前夫，未料體力不支下滑，大喊：「老公，趕快來！」喊了幾聲後力量放盡，從8樓陽台墜落1樓身亡。

不如尋求諮商找出問題癥結

基隆市生命線協會主任李昌萬指出，夫妻婚姻或男女感情出狀況，不會是一時，大多已有一段時間了，不管想挽回感情的是男方或女方，可向當地心理衛生中心尋求諮商。若不方便前往社區心理衛生中心求助，也可撥打一九九五與協談老師對話，釐清雙方問題癥結。

李昌萬說，他也遇過不少感情糾紛，其實只是一方疑神疑鬼，不一定真的有他們擔憂的事。本案墜樓意外，夫妻的小孩都已成年，也可以透過家庭會議方式，讓先生有澄清的機會或達成某些共識。

表格

雷姓婦人為挽回先生的心今天凌晨作勢跳樓，不慎失足墜樓，掉落鄰居一樓魚池，警方封鎖現場等鑑識人員前來採證。（記者林嘉東攝）

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