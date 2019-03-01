疑富商老公外遇 妻以死相逼 弄假成真

2019-03-01

去年兩度尋死 被攔阻

〔記者林嘉東／新北報導〕以死相逼，竟弄假成真！雷姓女子懷疑事業有成的丈夫出軌，去年兩度作勢自殺被攔阻，昨天凌晨與丈夫爭吵後，跑到住宅17樓頂再度揚言要跳樓，未料她攀過女兒牆後，女兒牆外沒有地方可踩，雷女失足墜樓慘死。

60歲王姓貿易公司負責人與小他1歲的雷女，婚後育有一對兒女，與妻子住在新北市汐止區某大樓，汐止警分局橫科派出所昨天凌晨2時獲報有人墜樓，警、消趕抵，見雷女陳屍一樓。王男告訴警方，妻子前晚與他爭吵後出門，他在社區一樓攔下妻子，妻子不理他，搭電梯上17樓頂。

王說，他趕緊跟上去，見妻子站在女兒牆旁揚言跳樓，經他力勸，妻子一度回應願意跟他下樓，未料他一轉身，妻子就爬過女兒牆，讓他措手不及。案發地樓頂無監視器，警方調出電梯監視器，初步認定王男說法屬實。

警方勘驗樓頂女兒牆的高度約80公分，女兒牆外無地方可踩，女兒牆外雖有遮雨棚，但距離女兒牆最上緣超過200公分，王、雷2人身高均約160公分，王男約60公斤體瘦，雷女80多公斤肥壯。

前晚吵架 又嗆跳樓

王的兒子證稱，他前天深夜離家時父母還在吵，但父親不會加害母親。

稱妻突越牆 救不及

警方調查，雷女近來懷疑先生有外遇，2人去年10月在一處橋上起口角，雷女作勢要跳溪被丈夫阻止，警方趕到時，見雷女站在橋上；2個月後雷女在住處持水果刀說要尋短，警方抵達時，雷女拿著刀作勢要自殺，並未真正傷害自己。

警方說，雷女兩度作勢尋短，都被丈夫阻止，研判這次仍以尋死想挽回丈夫的心，未料弄假成真；檢警將進一步釐清確切墜樓原因。

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