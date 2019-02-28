〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第108000017期大福彩，頭獎連81摃，獎金2.23億元累入下期。昨晚開獎的第108000050期今彩539頭獎摃龜；第108000050期雙贏彩，頭獎1注中獎，可得1500萬元，獎落澎湖縣馬公市光明路2之4號「新興順彩券行」。
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ
Android載點 https://goo.gl/VJf3lv
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Internet Explorer 10(含) 以上版本的瀏覽器。
〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第108000017期大福彩，頭獎連81摃，獎金2.23億元累入下期。昨晚開獎的第108000050期今彩539頭獎摃龜；第108000050期雙贏彩，頭獎1注中獎，可得1500萬元，獎落澎湖縣馬公市光明路2之4號「新興順彩券行」。
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ
Android載點 https://goo.gl/VJf3lv