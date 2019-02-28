2019-02-28

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第108000017期大福彩，頭獎連81摃，獎金2.23億元累入下期。昨晚開獎的第108000050期今彩539頭獎摃龜；第108000050期雙贏彩，頭獎1注中獎，可得1500萬元，獎落澎湖縣馬公市光明路2之4號「新興順彩券行」。

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