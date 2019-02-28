交不出15艘巡防艇 慶富判賠海巡署16億

2019-02-28

〔記者陳恩惠／台北報導〕慶富造船股份有限公司102年承造海洋委員會海巡署艦隊分署28艘100噸巡防艇，由於從承造的第14艘巡防艇開始逾期交付，海巡署一舉解除採購契約另行招標，去年元月向慶富提起民事損害賠償；士林地院民事庭昨判決慶富應全數給付海巡署16億3714萬8064元。

判決指出，慶富2013年7月以總金額37億4200萬元，標得海巡署艦隊分署（前海洋總局）28艘100噸級巡防救難艇，以及完成備用主機4部、發電機2部，2014年4月首艘交船，直到2017年8月，應交付的第14艘巡防艇仍未完工，以致造成後續巡防艇施工進度也落後，海巡署艦隊分署前後5次行文向慶富催促趕工，仍因缺料等問題無法改善，且慶富隨後發生財務周轉不靈及董事長陳慶男涉及刑案等情事。

海巡署艦隊分署依原採購契約規定，解除原採購契約第14至28艘巡防艇未完成部分後，向慶富請求給付逾期違約金3068萬元、另行招標的必要費用13億0818萬5000元、以及已交13艘救難艇的維修保固等，扣除慶富的保證金，尚不足2億8448萬5607元，還有其他因解約造成的額外費用支出。

法官判決指出，海巡署艦隊分署提出與所述相符的原採購契約、解約函的回證、另行招標的新採購契約、支出費用單據等為證，而被告慶富公司經通知，未於言詞辯論日到庭，也未提出任何書狀答辯供法院斟酌，遂依民事訴訟法規定視同自認，依此准予海巡署艦隊分署請求給付的金額。

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