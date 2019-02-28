議員被爆小三燒炭 智商倒退 胞兄：兩人單身 正常交往

2019-02-28

弟媳已逝 兄盼給弟空間

〔記者林國賢／雲林報導〕民進黨籍雲林縣議員李建昇被雜誌報導與江姓助理爆出不倫戀，江女疑因要求李給名分未果而輕生，雖撿回一命，但腦部受損。李建昇的兄長李建忠表示，李、江兩人目前都是單身，感情問題是私領域，請外界給予當事人更多空間。

否認弟買房給女方

根據雜誌報導，李建昇與曾擔任其助理的江小姐外遇13年，李妻2年多前過世，江女去年11月底疑因要求李給名分不成，在住處燒炭，送醫挽回性命，但腦部缺氧，智商僅剩59。

李建昇昨天未露面，透過服務處發言人、也是親兄長李建忠回應；李建忠表示，江女確實曾擔任李建昇助理，這幾年也常到服務處擔任義工，兩人是認識多年的好朋友，李建昇也沒有買房子給江女。

李建忠表示，江小姐曾經要李建昇答應一些事情，但李建昇目前還有老母親及3名子女要扶養，本身家庭負擔就重，因此未允諾，兩人溝通上出現問題，江小姐因此輕生，李建昇為此相當難過自責，也全力協助處理醫療等後續問題。

李建忠指出，江女財務狀況是獨立處理，李建昇不清楚她的財務，也未介入處理，而江女病情朝正面方向發展，應等江女恢復健康後，由她本人處理。

李建忠說，李建昇與江小姐屬男女間正常交往，李建昇感謝各界關心，希望外界不要以訛傳訛，造成更多傷害。台大醫院雲林分院人員表示，經查目前醫院住院名單沒有江女。

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