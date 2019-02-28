載美魔女開房間 伊甸執行長停職

2019-02-28

〔記者楊綿傑／台北報導〕在國內社福界耕耘多年的伊甸基金會，執行長黃琢嵩被爆出發生婚外情；伊甸基金會昨天聲明，對成員私領域問題不回應，但先暫停黃的執行長職務。

鏡週刊昨天報導，黃琢嵩貼心載送林姓美魔女下屬及其兒女上下班、上課，路程長達100多公里，甚至在小年夜帶她們用餐、挑禮物，並至台北市北投知名溫泉飯店開房泡溫泉等。相較於黃男與林女有如一家人般相處，妻子卻必須冒雨自行騎著身障機車上班。

20年恩愛夫妻 掀波

黃的妻子吳女大黃7歲，患有小兒麻痺，在伊甸基金會基隆市身心障礙服務中心任職，2人結縭20年，先前還一起接受GOOD TV訪問。黃受訪說：「不能幹壞事，因為特徵明顯容易被發現」，未料捲入婚外情風波；吳女也提及她勇敢追求感情，螢幕前兩人形象恩愛。

受訪曾稱：特徵明顯 不能幹壞事

被爆介入黃琢嵩婚姻的林女，現年42歲，2014年進入伊甸工作，4年間升到新北市愛悅養護中心組長。

伊甸基金會指出，伊甸是社會公器，社會福利服務是社會大眾交付的職責，為確保服務運作順暢，董事會決定先暫停黃的執行長職務，由兩位副執行長暫代。本報昨致電黃琢嵩，他未接聽。

黃琢嵩現年50歲，右耳患有小耳症，輕度聽障，1988年起，協助伊甸籌備建立多處服務據點；黃琢嵩自學取得多項證照，所帶領團隊多次獲得政府獎項，並在參與修訂身心障礙者權益相關政策、庇護工場研發等方面都有表現。

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