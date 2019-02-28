夫年薪200多萬 妻偷2男找援交

2019-02-28

〔記者王定傳／新北報導〕年薪200多萬元的一名科技公司經理指控，與鄧姓妻子離婚前，妻子竟背著他劈腿2名男子，且和其中一人約定「2萬元上摩鐵」援交；新北地院法官認為，鄧女確與2男有不正常交往行為，侵害丈夫配偶權，判賠10萬元。

該名科技公司主管與鄧女於2008年結婚，2017年協議離婚；該主管指控，鄧女離婚前竟在交友網站與Jerry和甲先生約定援交、發生多次性行為，要求鄧女賠償及還他幫忙墊付的保險費。

鄧女辯稱，與甲先生的對話是開玩笑，沒料到對方真匯款，她事後已匯還，從未見面；Jerry僅是網友，2人沒有性行為，至於保險費則是離婚前丈夫贈與。

男還扣500當保證金

法官查出，鄧女曾和Jerry使用通訊軟體對話「發現自己愛上你了」、「那天愛愛完…」、「沒避孕」等。鄧女又與甲先生相約上摩鐵，甲稱：「total嗎？好的，就拍板兩萬兩銀子」、「先去摩鐵，再吃飯」，甲還擔心被騙，稱：「扣五霸扣（500元）當履約保證，見面再給。」

夫氣炸告妻 獲賠10萬

法官認為，鄧女與2男互表愛意，或金錢往來、相約外出，已逾越一般朋友往來應有界線，屬不正常往來；保險費部分則認定是贈與或協議，此部份駁回。

模擬示意圖

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