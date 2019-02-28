摩鐵毒趴衝突拔槍 1中彈2傷

2019-02-28

〔記者陳建志、蔡淑媛／台中報導〕昨天凌晨南屯區夜店X-CUBE發生業者和客人衝突流血事件，幾小時後，許姓男子和10多名友人在太平區一家汽車旅館開毒趴，因故起衝突，許男亮槍比劃，卻誤擊自己右大腿，子彈貫穿後卡在左大腿。

持槍男誤擊 子彈貫穿卡大腿

台中市消防局昨天上午9點9分接獲報案，指稱太平區新興路一家汽車旅館內有房客遭槍擊，立刻派人到場救援，到場時發現許姓男子（33歲）左右大腿有槍傷，頭部也有撕裂傷，另一名李姓男子（23歲）則是手腳撕裂傷，立刻將2人送醫救治。醫院表示，子彈從許男右大腿射入，彈頭卡在左大腿；另一名李姓男子的腹部、後背、左上肢有撕裂傷，經包紮後傷勢無礙。

警方到場後，發現10多人分乘3輛汽車要離開，立即對空鳴槍示警，但嫌犯仍開車加速逃逸，警方又朝車輪開槍，帶回高姓男子（22歲）、張姓男子（22歲）偵訊。

起出改造手槍和K菸毒咖啡包

警方查看毒趴現場，發現沙發、地面都佈滿不明白色粉末，並發現1顆彈殼和毒咖啡包、K盤、K菸等毒品，隨後發現有4男2女趁隙躲進汽車旅館另一間房間內，並在裡面發現涉案的改造手槍，調查後發現，許男等人昨天到場聚會，席間卻因故起衝突，許男亮槍揮舞時，遭人出手拍打，誤扣扳機擊中自己大腿，將待傷勢穩定後依恐嚇及違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦，其餘男女驗尿後若有毒品反應，將依毒品危害防制條例送辦。

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