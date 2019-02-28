大亂鬥夜店煽情鹹濕爆表 曾被訴

2019-02-28

〔記者許國楨／台中報導〕台中市夜店X-CUBE，昨天不僅發生安管與酒客大亂鬥造成9傷的重大治安事件，該店去年才因表演尺度煽情鹹濕，被台中地檢署依據公然猥褻罪起訴，之後又舉辦名為「角色扮演系列—白衣天使呼呼派對」活動，「解放你全身最硬的地方」，因廣告詞充滿性暗示被警方盯上。

檢警調查，該夜店以作風大膽煽情聞名，也常在臉書PO正妹、猛男的養眼照片，去年為了拚生意，因尺度過激，鹹濕爆表，引來警方注意，業者的宣傳影片，穿馬甲的長髮女舞者坐男客腿上，還讓男客雙手狂揉雙峰，主持人則在一旁說：「爽死了，他等一下走不出去了！」現場鹹濕嗨爆，以此來吸引客人上門，檢方依妨害風化公然猥褻起訴該夜店企劃負責人及主持人、女舞者。

但該夜店仍持續在臉書等媒體貼出養眼的錄影短片，宣傳即將舉辦的「角色扮演系列—白衣天使呼呼派對」，宣傳影片廣告詞十分曖昧，充滿性暗示，包括「醉帥主治醫生MC Driver，美麗動人護士X-Cube Girl，帶領著一群白衣天使聯合看診，解放你全身最硬的地方」。

警方︰會擴大臨檢制約

警方表示，會持續安排擴大臨檢勤務制約，如果有超越法律尺度之舉，不但會函送地檢署偵辦，也會函請市府行政處分，包括勒令暫停營業等。

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