向土地公借千元還999 信徒卡官司「欠1圓滿」

2019-02-28

〔記者陳鳳麗、劉濱銓／南投報導〕民眾向廟宇神明借發財金都會還願答謝，並還回所借的發財金，甚至加倍奉還給神明；但有人向土地公借了發財金，卻故意欠土地公「1元」！

楊姓婦人去年向南投縣太極峽谷土地公暨百姓公廟借發財金1000元，楊婦今年只打算還999元，即欠土地公1元，原因是她去年借了發財金，不但沒發財且還卡了官司，感覺去年「欠一圓滿」，等官司解決，明年再加倍答謝。

婦︰官司解決再加倍答謝

這名楊姓婦人是民俗專家廖大乙的朋友，前年因竹山建醮而與竹山太極峽谷土地公暨百姓公廟結緣，去年農曆2月1日土地公生日前1天，楊婦與廖大乙等一行人到該廟為土地公祝壽，當時有多人都向土地公借發財金，楊婦也借了1000元，希望土地公保佑讓她新的一年平安且帶來好財運。

楊婦去年10月委託從事園藝業的廖大乙為她先生留下的一塊私有地整地，廖大乙施工時即被黑衣人打成傷，住院多日，而該案已進入司法程序。楊婦近日接獲土地公廟來信，通知農曆2月1日快到了，歡迎她來祝壽。

楊婦和去年同時也借了發財金的友人都想到要還發財金之事，楊婦的友人借1000元打算還2000元表示感謝，惟楊婦卻打定主意只還土地公廟999元，也就是想欠土地公1元。

民俗專家廖大乙表示，楊姓友人欠土地公1元（1圓）是取「欠一個圓（滿）」之意，希望土地公能繼續保佑，今年如果官司可以圓滿解決，她明年會送金牌答謝，加倍奉還。

「借發財金可否不還？」是很多人會問的問題，廖大乙說，其實宮廟讓信眾借發財金，這些錢多是信眾的辛苦錢或還願錢，借發財金是應該要還，讓這些錢可以祝福更多人，但詐騙神明的人常常是社會邊緣人，神明也只能無奈地接受。

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