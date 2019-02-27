大樂透1注獨得2.49億

〔記者吳佳蓉／台北報導〕終結連5摃，昨晚開獎的第108000024期大樂透頭獎開出，1注獨得獎金2.49億元，獎落新北市永和區中興街53號「錢緣彩券行」。另外，昨晚開獎的第108000049期今彩539以及第108000049期雙贏彩，頭獎則雙雙摃龜。
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