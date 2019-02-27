「穩鵬號」喋血案／海巡特勤 將逮菲籍凶手Aurelio

2019-02-27

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣東港籍「穩鵬號」鮪釣漁船2月20日於印度洋發生喋血案，造成2名外籍漁工死亡，並有多人跳海，下落不明，經「鴻福88號」、「上豐3號」救援，22日救出最後2名重傷船員，「上豐3號」狂飆500海里，於前天晚間送抵馬爾地夫西努環礁阿杜市就醫，菲籍凶手名字Aurelio也跟著曝光，喋血案將由海巡特勤人員接手，以押回國受審為最高目標。

「穩鵬號」船東陳勝富轉述船長陳振茂說法，當天2名菲籍船員跑到駕駛艙前求救，他開門讓2人入艙並反鎖，隨後直擊菲籍凶手Aurelio正以殺魚長尖刀刺殺另一名船員，該船員肚破腸流，凶手準備破窗進來攻擊，3人用床板等阻止凶手入內，陳振茂讓外籍船員先逃生，再逐一找其他船員躲入船艙，曾有1名廚工拿著菜刀與凶手拚命，卻不敵長尖刀而負傷。

案發36小時後，艙內6人見台灣友船到達，趁Aurelio未注意時，跳海獲救。

目前Aurelio仍藏匿「穩鵬號」船艙內，「鴻福88號」於旁監看，海巡署已派特勤人員前往逮捕凶手。

漁業署表示，「鴻福88號」為了救援，砍斷作業中的幹繩，放棄每天數十萬元收入，與趕來的「上豐3號」接連救起13人，漁業署對於兩船海上互助的無私奉獻，表達肯定及謝意。

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