吳銘漢夫婦血案含冤28年／高院判凶手母賠831萬

2019-02-27

〔記者楊國文／台北報導〕發生在28年前的吳銘漢夫婦雙屍血案，凶嫌之中王文孝已伏法，蘇建和、莊林勳、劉秉郎等3人雖曾判死，但再審翻盤後，3人均獲無罪定讞；民事部分，吳家對蘇建和等11人求償1054萬元，一審認定殺死吳銘漢夫妻的凶手只有王文孝1人，而王男唯一繼承人王母唐廖秀未拋棄繼承，判決須賠償吳家遺屬共831萬餘元，兩造均上訴，高院昨駁回，王母須賠償吳家831萬餘元。

吳銘漢的胞兄吳唐接昨聆判後，語重心長的表示「非常遺憾」、「失望」，將和律師研究是否上訴。

吳銘漢夫婦被殺害時，當年6歲的兒子吳東諺目睹父母慘死，受到重大驚嚇，不久罹患肌肉萎縮症至今，20多年來只能仰賴呼吸器維生，都靠吳唐接等親友、慈善團體救濟。

士林地院認定僅能證明王文孝1人是凶手，由於王文孝已伏法，王父也過世，王母唐廖秀是王文孝的唯一繼承人，且沒有拋棄繼承，2014年判唐廖秀須賠償吳銘漢夫婦家屬共831萬餘元。王母唐廖秀、吳家均上訴高等法院。

高院認為，再審時，鑑定專家李昌鈺進行現場局部重建等調查，發現現場3枚血指紋都是王文孝所有，現場並無蘇建和等3人的指紋、掌紋及毛髮，認為本案極可能是王文孝1人所為，昨駁回上訴，可上訴。

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