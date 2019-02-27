改大法庭制 最高檢「訴訟組」揭牌

2019-02-27

〔記者錢利忠／台北報導〕最高檢察署為因應「大法庭」及最高法院常態性言詞辯論，仿效美國司法部訴訟組辦公室，召集檢察界菁英成立「訴訟組」；檢察總長江惠民昨主持揭牌儀式時表示，邀請高檢署檢察長王添盛、台北地檢署檢察長邢泰釗共同揭牌，象徵由一、二、三審檢察首長一起見證歷史，將來會提供院、檢、辯三方最優質的意見，協助最高法院發揮一錘定音的功能。

最高檢表示，為因應大法庭以及最高法院言詞辯論的常態化，自去年7月開始，仿效美國司法部訴訟組辦公室，著手最高檢訴訟組的建置工作，由最高檢主任檢察官詹麗麗（12期）擔任組長，率領檢察官朱富美（22期）、陳瑞仁（23期）、蔡瑞宗（24期）、吳巡龍（26期）及黃則儒（51期）等6名成員。

最高檢訴訟組未來除了應對既有的最高法院言詞辯論外，還包括蒞庭大法庭或憲法法庭，不再像過去一樣，只單純處理書面的非常上訴案件，而將脫胎換骨上戰場；6名訴訟組成員自我期許：「檢察官的戰場應該從犯罪調查的原野，擴及到法庭的地板」。

今年1月4日，總統蔡英文公布三項司法改革法案，分別為與大法庭有關的法院組織法、行政法院組織法，以及與釋憲有關的憲法訴訟法，宣告今年7月4日大法庭將上路，屆時最高法院、最高行政法院統一法律見解的機制，將從現行的判例選編、決議制度，轉換為大法庭制度，最高檢為配合大法庭法制化及刑案言詞辯論、協助最高法院整理法律爭點、強化檢察官法律意見的書面論述，正式成立「訴訟組」。

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