資助阿嬤搭公車 女警說謊卻被讚爆

2019-02-27

〔記者黃良傑／高雄報導〕美麗的謊言出自最暖女警！

70歲輪椅阿嬤搭公車到20公里外的大醫院就診，回程不慎遺失僅剩的50元硬幣，無法搭公車回家，不知所措地在路旁啜泣，新興分局女警黃郁霖據報趕往，拿出百元鈔送她搭公車被拒後，黃員靈機一動，騙阿嬤說幫忙去找遺失的硬幣，卻偷偷到附近水果攤換零錢，開心地向阿嬤佯稱「硬幣找到了」，阿嬤才破涕為笑，高興地搭公車回家。

騙嬤找回50元 送她開心搭公車

陳阿嬤的家人昨得知暖警幫忙找回50元硬幣，特地到新興分局中山所向黃員致謝，意外發現竟是「謊言」，更被黃員所感動，欣然配合暖警，繼續瞞著阿嬤，不戳破這個美麗謊言。

女警黃郁霖說上週有路人報案，指新興區八德二路上有名老婦，日正當中在路旁哭泣，她和學長卓聖賢趕往了解，見陳姓阿嬤一直啜泣，雙手直顫抖，阿嬤泣訴：「我的錢掉了，怎麼都找不到。」「那硬幣是我坐公車回家僅存的錢，現在無法回家不知道怎麼辦？」黃員詢問得知，阿嬤住在20多公里外的三民區，一早搭公車到新興區的大醫院就診，本身坐輪椅行動不方便，看完診準備返家休息，手裡50元硬幣不小心掉出，不知滾到哪裡，一直都找不著。

黃員很不捨，拿出1張百元鈔要給阿嬤搭車卻被婉拒，她靈機一動，向老婦表示要幫忙找看看，趁隙到附近水果攤換零錢，再拿著50元硬幣開心地「騙」阿嬤說「硬幣找到了」，阿嬤才破涕為笑，直說：「有夠甘心ㄟ（台語）！」隨即開心地到附近公車站牌搭車返家。

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