車手遇到佛系法官 澳門男免除牢獄之災

2019-02-26

〔記者張瑞楨／台中報導〕21歲的澳門籍男子李志恆，去年8月以觀光入境，卻化身詐欺集團車手，領取6萬元贓款被逮，檢方依違反組織犯罪防制條例等罪名起訴，他趕緊賠償被害人6萬元，法官認為他只是隨機擔任車手，無證據顯示參與組織詐欺集團，僅依加重詐欺取財罪判刑1年，宣告緩刑2年，免除牢獄之災。

判決書指出，李志恆去年8月28日來台觀光，自稱遇到1名有廣東口音男子搭訕，以每次5000元台幣酬勞委託領款，他同年月31日凌晨，逛完逢甲夜市後，戴口罩到郵局領款，卻被巡邏員警撞見逮捕，台中地檢署依加重詐欺取財罪、參與組織犯罪等法條起訴。

李男承認是車手，但否認加入犯罪組織，宣稱自己只是被搭訕，隨機當車手領款，台中地院認為他無前科，已賠償對方6萬元，僅依詐欺取財罪輕判徒刑6月，可易科罰金，台中地檢署上訴，指李男身上無足夠現金或信用卡，觀光行程也不多，顯示他並非到台灣觀光，而是當詐欺車手，應以參與組織犯罪論刑。

台中高分院認為，無證據顯示李男參與組織詐欺集團，也無證據顯示他持續當車手，不過，李男與詐欺集團其他成員人數達3人以上，應以加重詐欺取財罪論罪，據此撤銷原判，改依加重詐欺取財罪判刑，可上訴。

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