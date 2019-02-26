旅泰母子返國住商旅 服毒雙亡

2019-02-26

〔記者鄭景議／台北報導〕74歲沈姓老婦與38歲陳姓兒子，昨下午在台北市敦化北路的商務旅館8樓房間內，被飯店人員發現雙雙陳屍於床上，警方查出母子倆長居泰國曼谷，本月20日才來台入住該飯店，研判2人服毒自殺，至於輕生原因警方還在調查。

警方調查，母子倆本月13日在網路訂了2間房，20日持台灣護照回台，直接從桃園機場搭車前往入住旅館，這5天2人鮮少外出，吃飯幾乎都叫外送，本該於昨日退房，但過中午卻遲遲未退，飯店人員下午1時許進房察看，才發現2人仰躺在母親房間的床上，明顯死亡。

警方表示，床旁邊有1個行李箱，行李箱中有張紙條簡短寫著親屬的聯絡方式，後事要交由哪家葬儀社處理，並且有3個小包裹，分別寫明留給沈婦的2個哥哥及妹妹。

沈婦妹妹說，姊姊早年與丈夫離異，過去與家人一同經營南非成衣進出口買賣，但是10幾年前退休後，就退出家族經營，靠過去積蓄過活，與家人鮮少聯絡，沈婦兒子在2014年先前往曼谷，她則在2016年賣掉在內湖的房子，也跟著去曼谷，此次回來台灣，家人都不知情。

警方指出，沈婦及兒子未有憂鬱症紀錄，家人也都久未聯繫，不清楚2人近況，動機尚待釐清。

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