BMW男撞車跳橋 摔在軟泥昏迷

2019-02-26

〔記者張議晨／宜蘭報導〕40歲黃男昨駕駛價值約250萬元BMW轎車，行經壯圍191縣道高架橋，不明原因擦撞護欄後，黃男疑下車從15公尺高架橋掉落蘭陽溪床，摔落田間鬆軟泥土中，黃男送醫意識不清仍陷昏迷，墜橋原因警方釐清中。

昨中午12點58分許，在蘭陽溪高架橋下耕作農友，目擊男子墜橋報案；消防人員到場，在橋下水田發現黃男送醫搶救；黃陷入昏迷，昏迷指數僅3。

警方發現轎車先擦撞高架橋護欄，駕駛座及右側安全氣囊全爆開，右前輪因撞擊爆胎，右側車身損毀嚴重；不過，車窗及前擋風玻璃未破，車體大致完整。

警方研判，黃男應非車禍撞擊被拋飛車外，而是駕車擦撞護欄後，疑自己下車跳橋輕生。警方在黃男身上找到證件，經比對車籍，確定車主是黃男。

據了解，黃母到醫院後崩潰痛哭，不解兒子為何做出傻事？是否因感情等因素尋短？警方調查中。

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