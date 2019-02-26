禁招「斧刃腳」 踢斷師兄左腳判6月

2019-02-26

〔記者王定傳／新北報導〕喜好「八極拳」的張姓師弟，前年2月與林姓師兄切磋時，因位居下風竟使出禁招「斧刃腳」，攻擊對方左腳腳踝，害林男左腳腓骨骨折、腳踝脫臼；新北地院法官認為，張男明知已被制住，可中止對練，竟使用禁招，且犯後態度惡劣、無悔意，依傷害罪判刑6月。

八極拳社團切磋來陰的

林男回憶，當晚八極拳社團在新北市新莊體育場的司令台團練，結束後，張、林2人私下切磋，社團對切磋有規定，要「留手、留力」，以不傷害到對方為主，當天2人對練3場，前2場他都以「擒拿手」制住對方，第3場時，張男同樣被他夾在腋下，他心想張男是師弟，便不再出力，沒打算把他摔在地下。

林男說：「一般對練到這個狀況，大家就知道該收手，對練就要結束，不要再有其他動作，但在我收力的當下，我的左腳踝就被踢斷了」。

林男還指：「我們對練時相互的習慣是以手部為主，腳部動作練的屬於禁招，例如踢人腳踝的斧刃腿，雖然是八極拳起手式的第一、二招，但因殺傷力太大，教練上課說過禁止使用。」

目睹全程的黃姓學員指證：「林男把張男鎖在腋下…已經準備重新回到位置並放開時，張男就使用斧刃腿」、「這個招式是攻擊人體脆弱的地方，平常對練不會使用」、「教練有說明斧刃腿跟撩陰腿，練習與對練時都不能用，因為會攻擊要害部位。」

師弟犯後一直無悔意

雖張男否認以斧刃腳攻擊，法官不採信，認為他以「斧刃腳」踢擊，林男經醫院多次手術，雖未達重傷程度，實屬相當嚴重傷害，加上他犯後態度惡劣、無悔意，有從重量刑必要。

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