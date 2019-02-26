臨時受託卻出事 補習班主任喊冤

2019-02-26

〔記者張軒哲／台中報導〕格瑞茲文理補習班張姓班主任及陳姓導師，在事發後心情大受影響，陳姓導師已離職，張姓班主任指出，覺得很委屈也感到不公平，從事補教工作15年，就是要有愛心，當然是希望孩子都能平安，事發至此，再多說對家長都是傷害，盼司法能還原真相。

張姓班主任表示，事發時自己並未滑手機，當時家長得知暑假安親班有安排到后里游泳池，臨時委託帶孩子去，當時彼此是沒有契約關係存在，事發後也有慰問關切，補習班再也不敢帶孩子去游泳池。

游泳池陳姓館長表示，當天是5名救生員，並非外傳4名，自己也有小孩，公司也覺得遺憾發生此事，后里區公所規定12歲以下兒童進入游泳池，需要家長或老師全程陪同，案發時男童只有11歲，他是買票進去戲水，家長更應該全程守護；事發時救生人員都領有教育部體育署證照，而且有AED跟CPR急救員證。

陳館長強調，救生人員只花了5到7秒鐘救出男童，該有的急救都做了，已做好所有急救流程，監視器畫面可以還原真相。當時也有其他家長經過男童身邊，卻都沒發現男童有異狀，因為他的動作完全不像溺水，才沒第一時間被察覺。

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