補習班老師忙滑手機 男童掉深水區8分鐘成植物人

2019-02-26

帶隊游泳卻未仔細看顧

〔記者楊政郡／台中報導〕台中市格瑞茲（格睿）文理補習班張姓班主任及陳姓導師，帶領14名12歲學童到后里區游泳池戲水，2人卻自顧滑手機，僅偶爾抬頭看孩子；該泳池主任又任意調度1名救生員去沖洗馬桶，其餘3名救生員未發現淺水區孩童掉進深水區，鄭姓男童溺水8分鐘被救起，瞳孔放大呈腦死，目前為植物人狀態，台中地檢署依業務過失致重傷害罪起訴游泳池主任、4名救生員，及帶隊的2名老師。

起訴書指出，后里區游泳池由僑力達公司承攬經營，泳池營業時間現場設有4名救生員，2017年7月13日下午1時許，格瑞茲文理補習班張姓班主任及陳姓導師，帶領14名學童來戲水，小朋友都在淺水練習區，但淺水區與深水區卻僅隔1條浮繩，鄭姓男童踩在淺水區的板凳上，自己離開板凳後，進入深水區而溺水。

補習班張主任及陳姓導師沒下水照顧，卻在岸上離孩童18公尺遠，且自顧低頭滑手機，僅偶爾抬頭看看，根本不知有學童已溺水。

救生員未逐一掃描 掉以輕心

而泳池主任當時調遣陳姓救生員處理馬桶障礙，從事非他本身業務，讓救生員從4人降為3人，陳姓救生員離開崗位後，未告知其他救生員，其餘3名救生員也未劃分責任區，掉以輕心，僅挑任意點察看，沒有逐一掃描各處，未發現淺水區孩童已掉進深水區，未盡專業戒備及救護工作。

老師、救生員等7人起訴

鄭童2時31分跌入深水區，載浮載沉之際，時而舉手、時而抬頭，沒有出現求救聲，2時34分鄭童無力掙扎，2時38分有學童發現，告知蔡姓救生員，蔡員又遲了約1分鐘才下水把鄭童撈起，此時已過了8分鐘，經搶救送醫，生命跡象隱定，但兩眼瞳孔放大無自主呼吸呈腦死，目前屬植物人狀態。

目前傷者未獲得任何賠償，日後將附帶民事求償。依「霍夫曼計算方式」，父母撫養費、醫藥費及照護費是大宗，家屬約可請求1560萬元賠償金。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/