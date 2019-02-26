火場逃命掉救命錢 警比對紙袋炭痕歸還

2019-02-26

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市54歲洪男上月住家失火，情急下以紙袋裝鉅款逃命，不料鉅款卻遺失，他不知掉在哪裡，且當時只顧逃命，不記得正確金額，只好報案遺失約60多萬，所幸超商發現紙袋，打開清點有74萬6千元，報案後鳳山偵查隊發現，紙袋內有摩鐵名片，每捆鈔票有押行員姓名，透過這些線索，順利找到洪男。

警方調查，洪姓男子的住家今年1月25日火警，他隨手將一筆現金裝進紙袋，投宿鳳山一家摩鐵，之後一度到超商買菸，疑因被火警嚇壞驚魂未定，不慎遺失救命錢，洪男隨後報案遺失60多萬現金。

超商店長拾獲紙袋，以為裡面裝的是麵包，放在店內失物區招領，直到2月19日見無人認領，打開赫見74萬6千元，現金以銀行紙張包住，袋內只有一張摩鐵名片，趕緊交給警方。

由於已事隔半個月，且案發超商監視器檔案已覆蓋新影像，警方查詢遺失現金的報案紀錄，也無具體對象，鳳山偵查隊長郭家峰發現鉅款是銀行臨櫃提領，每捆10萬有押行員姓名，從銀行提領、遺失物系統、摩鐵監視器逐一調閱、清查，並請鑑識人員協助採證。

鑑識人員比對紙袋上炭痕跡且有焦味，清查近期有一起火災案，與現金遺失案均為洪男報案，經調閱摩鐵資料，證實洪男確有住宿，並向銀行調閱提領資料，證實洪男確有提領鉅款，協助他領回這筆錢。

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