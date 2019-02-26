誘女上山公審 5惡女電擊剪髮扒衣凌虐

2019-02-26

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣楊姓等5名女子與官姓女子有過節，竟糾眾將她誘至山區輪番「公審」動私刑，拳打腳踢還拿電擊棒電擊、利刃剪髮，甚至強脫衣物，逼換女僕裝供眾人拍照作樂，時間長達半個多小時，直到警方趕到官女才獲救，新竹地檢署依剝奪行動自由罪將5女提起公訴。

檢警調查，楊、陳、盧、游、余姓5女與官女有過節，眾人推派楊女在去年6月8日晚上7點半，以逛夜市、看夜景為藉口將官女誘出，當晚9點半開車將官女載往新竹縣湖口鄉羊喜窩路段The One南園人文休閒客棧門口前，其他4女負責集結多人到場助勢。

楊女載官女到場後，5女即夥同多人圍堵官女，並搶走手機，讓她無法對外求救，而後輪番盤問官女。

被害人指控︰遭逼問 拳打腳踢

官女指控，陳女質問有沒有說她在外面做S（性交易）？她否認就被甩耳光。盧女質問為什麼在外面說她是米蟲、不工作，只用男友的錢？她也否認，即遭一陣拳打腳踢。

如官女回答內容讓她們不滿意，就被拳打腳踢或由游女持電擊棒電擊，余女還持利剪剪斷官女頭髮，最後甚至強脫衣物，逼她換上女僕裝，供眾人拍照作樂。

路人報警搭救 5女被訴

官女受辱長達半個多小時，無法自由離去且臉部遭電擊傷、頭皮挫傷、背部挫傷、雙上肢擦挫傷及雙小腿擦傷等傷害，直至路人見狀報警，官女才沒再受凌虐。

楊女否認全部犯行，辯稱只是想要幫大家談和，才開車載官女到現場，沒有預料到會發生這樣的事，然而其他4女都坦承不諱。檢方認定5女均犯刑法剝奪行動自由罪，全案提起公訴。

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