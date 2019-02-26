8煞持槍 夜闖民宅 「囝仔在睏」勇媽霸氣退歹徒

2019-02-26

惡煞連說「歹勢」離開

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕鐘姓兄弟等8名黑幫人士半夜攜長、短槍尋仇，卻烏龍誤闖嘉義縣朴子市的民家，當時屋內的大人、小孩在看電視、泡茶聊天，看到對方惡形惡狀威嚇要開槍，頓時傻住，這時女主人挺身而出，要惡煞們「有什麼事好好講」，並在歹徒持槍進房間搜索時，鎮定地說「囝仔在睏，別這樣」，歹徒查看後說「沒代誌」，連說「歹勢」揚長而去，「勇媽」霸氣退了歹徒，這票黑幫兄弟繼續到另一處大門緊閉的店家開槍、砸鐵門，行徑囂張。

還到另處開槍砸店

警方調查，開槍示威及闖民宅尋仇家的鐘姓兄弟與手下，平時混跡台南市新營區、鹽水區一帶，上月20日到嘉義縣朴子市某小吃部飲酒作樂時，與別桌的蔡姓客人因細故口角進而互毆，雙方都掛彩。

蔡某傷勢較為嚴重，心有不甘欲尋仇，事隔一個月，蔡某的友人2月22日清晨在鹽水某小吃部發現鐘姓兄弟行蹤，就找人持棍棒及刀械要予以教訓，結果誤傷鐘某的同行友人。鐘姓兄弟為替友人出氣，當晚糾集另6名嫌疑人，分持棍棒、槍械到朴子市找蔡某，先於10點20多分闖入民宅尋找仇家，結果找錯地方，接著於10點50分左右到另一處大門緊閉的店家，除對空鳴槍，還持棍棒猛砸鐵門與門口物品。

黑幫尋仇影片被PO到網路社團上，民宅監視器畫面顯示，當時屋裡有大人、小孩在看電視、泡茶聊天，突然幾名持槍惡煞闖進來，眾人看到歹徒持槍又惡形惡狀都嚇一跳，女主人則鎮定地說「是安怎捏，稍等咧啦，有什麼事好好講」，嫌犯們不斷叫喊著「人咧、人咧」？還有人拿槍要屋內的人都不要動。

女主人問要找誰？歹徒有人回說「阿賢」，隨即又想闖入房間找人，女主人見狀喊「欸！囝仔在睏，別這樣」，男主人這時也說「囝仔在睏」，持槍歹徒開門查看後先說「沒代誌」，接著說兩聲「歹勢」，一夥人隨即離去。

另一段影片顯示，分持雙槍、突擊步槍的2名男子下車對空鳴槍，接著有人持棍棒猛砸，持雙槍者還撿彈殼，行徑囂張。

警方逮獲5嫌起出槍彈

鐘姓兄弟與同夥開槍逞凶，雖未造成人員傷亡，但警方立即成立專案小組偵辦，鎖定鐘姓兄弟等人作案，23日晚上於新營緝獲5嫌，起出犯案改造槍枝一把、子彈15發，但主嫌鐘姓兄弟及另名嫌犯仍在逃，檢警追緝中。

警訊後，昨將5嫌依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送嘉義地檢署，檢方複訊後，1人收押、3人交保、1人請回。

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