市場服裝店 竟是詐團洗錢金庫 回扣2400萬

2019-02-25

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市永和區一間隱身市場旁的服裝行，以向中國批發服裝為由，替詐騙集團洗錢，再從中抽取回扣，不法所得高達2400餘萬，警方日前拘提52歲錡姓女老闆及3名員工。

假借批發中國服裝

中國上海發生多起假公安詐騙案件，警方發現該詐騙集團機房設立於台中，查獲詐騙集團後，進一步查出，黃姓詐欺犯與在永和開設服裝行的錡女有大量金錢往來。

警方調查，該詐騙集團主謀20歲的黃男，其父親即為錡女的男友，兩人交往5年，一開始錡女安分做著成衣生意，43歲黃姓男友則從事冷氣維修工程，去年底由黃男介紹，錡女開始替黃男的兒子洗錢。

錡女收受詐騙集團騙得的人民幣贓款，收到款項後，扣除回扣，轉匯新台幣予黃男的兒子。

警方上月底前往服裝行拘提錡女、她的男友、女兒等4人，並查扣新台幣134萬、人民幣1256元等贓證物。錡女辯稱，不知黃男的兒子提供的人民幣是詐騙所得，警訊後將4人依違反洗錢防制法、詐欺罪嫌送辦。

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