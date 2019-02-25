署長推新規 警揮別12小時過勞勤務

2019-02-25

〔記者姚岳宏／台北報導〕過往警力不足，員警每日工作12小時成了常態，雖有超勤津貼補助，但長久下來，高工時幾乎壓垮了警察身心；警政署長陳家欽為解決警察勤務過長、過勞問題，上週公布全新勤務編排規定：未來員警每日服勤「以8小時為原則，無法因應需求時，以10小時為度，每週不超過50小時」，也就是除非有特殊情況，警察將不再常態性上12小時班。

不過有員警說，每個縣市分局，派出所性質大不相同，執行起來有難度；另有人說，勤務時間長短不是重點，應該要減輕業務及績效評比，不要再包山包海。

政府員警過勞問題，3年來大量晉用撥補警力，甚至今年新畢業的員警尚未分發，原有員額已近滿編，縣市長們還為人力成本問題大傷腦筋；但也讓警政署可改善員警工時長的老問題。

新規定包括：為讓員警提早下班吃頓溫暖晚餐，輪休前、後擇一日，以8小時為原則編排；深夜勤合併當日服勤時數以10小時內為度；員警生日或家有喜慶當日，得以休假或8小時勤務等人性化方式編排等。

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