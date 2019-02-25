吃壯陽藥被告吸安 男自扮柯南送驗 判無罪

2019-02-25

壯陽藥驗出安非他命

〔記者王定傳／新北報導〕毒品列管人口温男日前到警局採尿，驗出有甲基安非他命成分，他自認已戒除毒癮，認為可能是服用壯陽藥「生精片」所致，但檢警不相信，他只好將壯陽藥自行送驗，結果裡面真有安非他命成分；新北地院法官認為，温男尿液的毒品陽性反應，不能排除是壯陽藥所致，判他無罪。

不排除毒品反應是因壯陽藥

檢警調查，温男2017年1月23日回警局接受採尿，結果呈甲基安非他命陽性反應，檢方依施用第二級毒品罪嫌起訴。

温男指：「已戒除毒癮，當時只有吃壯陽藥…上面寫生精片，產地香港，沒有其他說明，因為吃了有效，陸續都有在吃」，他為證實所言，把剩下2顆藥拿去醫學檢驗所，針對「安非他命」檢驗，結果呈現陽性反應。

法官調查，温男從警詢就堅稱沒吸毒，但有吃壯陽藥並要求化驗，警方請他拿給檢察官，温男因而帶著剩下2顆壯陽藥到偵查庭，檢察事務官請他自己檢驗，温男決定自行送驗。

雖報告沒針對「甲基安非他命」檢驗，但法官認為，實務上因甲基安非他命較常見，即使經常施用者或檢警人員，口語上也將甲基安非他命簡稱為「安非他命」；温男非專業偵查人員，有可能僅送驗安非他命、而漏未檢驗甲基安非他命成分。

法官查看温男所提供的包裝，雖有標示成分等，但無記載含有甲基安非他命，另查詢網路，該藥名為「德國黑螞蟻生精片」，網路仍有販售，它實際上會加入非法西藥成分，曾被主管機關查獲，民眾上網查詢亦難知悉摻入甲基安非他命成分。

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