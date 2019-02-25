檢︰劉女涉犯殺人罪 不符生母殺嬰罪

2019-02-25

〔記者彭健禮／苗栗報導〕劉姓未婚媽媽涉嫌淹死兒子，檢方認她涉犯「普通殺人罪」，而非刑責較輕的「生母殺嬰罪」；檢方表示，生母殺嬰罪定義為，生產時或剛生產後殺其子女，劉女已產下男嬰6天，時間點已與構成要件不合。

苗栗地檢署發言人、主任檢察官陳宗豪表示，刑法第274條「生母殺嬰罪」，指母於生產時或剛生產後殺其子女，處半年以上、5年以下徒刑。本條規範之罪，是考量生母的特殊處境，可能產後憂鬱症、未婚或婚外生子，而承受極大社會壓力與精神磨難，迫使生母殺嬰之舉，其兇性與尋常殺人有別，立法者同情特殊處境，故科以較輕之刑。

陳宗豪指出，劉女雖是未婚生子，但涉犯殺子的行為，已是分娩後6天，於時間點上與「剛生產後」不合，若劉女是分娩後、在院休養期間犯行，尚量可援用。且根據最高法院判例：「上訴人扼死其所生女孩，已在出生後之第5日，自與刑法所定母於甫生產後，殺其子女之情形不合。」也可以知道最高法院認為出生後5日不算是剛出生。

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