母控保母虐嬰 腿燙爛唬凍傷

2019-02-24

〔記者何玉華、羅欣貞／綜合報導〕新北市一位媽媽將未滿1歲的孩子送交屏東40歲陳姓保母照顧，放假帶回照顧時，先是發現孩子手斷了，治療復元沒多久，孩子又出現大面積疑似燙傷的傷口，保母辯稱是冰敷凍傷；媽媽氣憤說：「以為有證照就有保障，沒想到卻是孩子苦難的開始」、「保母良心過得去嗎？」希望法律制裁可惡的保母。

新北市社會處協請屏東縣政府協助釐清保母的作為與責任，屏縣社會處昨到保母家訪談，保母指孩子在她那裡都好好的，事情發生在上月18日，因孩子跌倒，她用冰敷處理。屏縣社會處長劉美淑說，保母說法與家長稱是燙傷不同，須進一步釐清。

保母違規先開罰 追是否過失

不過劉美淑也表示，2014年取得保母證照登錄執業的陳姓保母，2016年間自行取消登錄，事發時仍在照顧兩個孩子，已違反規定，將處以6千以上、3萬元以下罰款，昨天訪談時已無收托。

該名媽媽的朋友上臉書「爆料公社」幫她發文，媽媽表示，因為工作關係，孩子滿月後透過介紹交給該名保母照顧，孩子4、5個月大時，放假帶回家，發現孩子小手癱軟舉不起來，醫生檢查才發覺手斷了一段時間，保母推說不知情，指照顧過程很正常。

媽媽說，以為是帶回照顧時造成，沒再追究，沒想到，交回保母照顧不到數月，孩子腿部出現大面積疑似燙傷，傷口潰爛不斷滲血；保母辯稱孩子腳腫幫他冰敷，時間過長腳凍傷。但媽媽說，醫師診斷傾向是燙傷。

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