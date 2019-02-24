可憐４歲娃 被父踹破胃 骨折不給醫

2019-02-24

〔記者陳慰慈／新北報導〕中度智能障礙的4歲女童胃痛送醫，說出被爸爸毆打，醫生檢查又發現，女童曾骨折卻未治療，變成長短腳，加上體重過輕，研判遭虐，通報新北市家暴中心；新北地檢署調查，進一步發覺女童父母涉虐及疏於照顧，還曾將女童裸體綁在家中，昨依妨害幼童發育、傷害、強制等罪嫌起訴女童父母；女童已獲安置。

胃痛就醫 追出骨折未治療

起訴指出，女童父親前年6月在家以腳踹女兒肚子，造成女兒胃部破裂，送醫開刀，醫生檢查傷情時發現，女童就診一年前曾骨折，卻未接受治療，導致長短腳。

裸身綁門把 媽媽也施虐

女童母親也被控前年8月幫女兒洗完澡，未幫女兒穿衣，還命令女兒裸身將雙手舉高，以衣物將女童雙手綁在衣櫃門把上，且將女童與7歲小姊姊獨留家中，自己和丈夫出門購物。因當晚住家一帶停電，小姊姊害怕而向鄰居求助，妹妹被裸綁一事才曝光。女童父母育有3名子女，女童排行第二。

檢方調查虐女犯行時，女童父親否認打女兒，辯稱自己不小心滑倒，跌坐到女兒肚子，才害她受傷；對於長短腳，表示有發現女兒走路不穩，但不知道骨折原因。父親還稱經濟狀況不佳，又有家人生病，他要打三份工維持家計，每天回家累得倒頭就睡，孩子哭鬧沒在管，承認忽略次女。

女童母親則承認發現次女膝蓋、大腿紅腫，及跌倒手指骨折時，未帶她就醫；前年8月是因為要外出買東西，才綑綁次女。女童父母否認虐待，表示有給次女吃東西，但她吃了就吐。

娃獲安置 狠心父母都起訴

檢察官綜合心理鑑定師、相關人證詞及醫院病歷紀錄等證據，認定女童父母疏忽對孩子的照顧，不僅造成女童終生長短腳，生長曲線也低於同齡孩童，依此起訴。

示意圖

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