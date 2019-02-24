清秀女走路擦撞 變惡煞捅破婦肚

2019-02-24

為何行凶？她說忘了

〔記者王捷／台南報導〕台南市前天發生疑似街頭隨機殺人事件，警方昨逮捕將林姓婦人狂殺成重傷的30歲女子林子予，林女與林婦不認識，自稱3天沒睡覺，忘記為何拿刀殺人，當時她走路和對方擦碰了一下，刀子從包包掉出來，拉扯間才刺中對方；但實情是林婦被砍刺得全身是傷，甚至肚破腸流，檢察官黃信勇將林女送精神鑑定，醫師認為林女無強制就醫必要，檢方因此視她為一般嫌疑，向法院聲請羈押。

60多歲林婦前天下午在台南大林國宅前，停妥車去買晚餐，走路時與林女擦肩交錯，隨即遭對方持刀砍刺，送醫急救。案發後林女逃逸，警方以車追人，鎖定有毒品前科的林女涉案，展開埋伏，昨天上午拿到搜索票，行動前擔心林女會激動、湮滅證據或有傷人舉動，正研究要不要攻堅時，林女上午10點出門，警方逮人。

警方調查，林女犯案前將機車停在住家附近宮廟前，步行1、2公里後行凶，犯後又繞了3、4公里回去牽車，疑故佈疑陣，因此也不排除林女預謀殺人，但2女不認識，確切殺人原因待釐清。

警方在林女家中找到凶刀，林女犯後疑用漂白水清洗凶刀。警方質疑她是否吸毒，林女否認，自稱失眠多日，吃安眠藥都沒用，自己做什麼都忘了，只記得林婦走路撞到她，刀子從自己包包掉出，拉扯間刺到林婦。

檢依殺人罪偵辦 聲押

至於她為何隨身帶刀？與被害人不認識，為何撞一下就揮刀？以及犯案前後何以出現疑似掩飾行為等，林女都交代不清。檢警不排除她因毒品或失眠問題殺人發洩，除依殺人罪嫌偵辦，並將她的尿液送驗。

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