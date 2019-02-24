富商高粱喝一瓶少一瓶! 員工搬貨半年摸走2000瓶

2019-02-24

轉手賣 謊稱喝光了

〔記者王冠仁／台北報導〕家族在台北市經營多家飯店的賴姓富商，某次叫飯店員工李杰修幫忙去倉庫搬東西，李在倉庫內看到高達300多箱金門酒廠出產的高粱酒，想起被坊間視為「喝一瓶少一瓶」的金門高粱「很珍貴」，竟花半年「螞蟻搬家」全數盜走該批市價約300多萬元的高粱。警方逮人後追問酒的下落，李還謊稱「全被我喝光了」，但警方查出他轉賣撈錢，檢方將他聲押。

警方調查，38歲李男去年替富商到台北市環河南路倉庫搬飯店用品，意外發現裡面有300多箱各式金門高粱酒，起了貪念，去年7月至上月間趁凌晨時分進入，每次偷10多箱，再叫計程車載走，半年來偷走300多箱、2千多瓶高粱，被害人今年初查看存酒狀況發現遭竊報警。

值300多萬 還能增值

警方過濾監視畫面，賴男發現偷酒賊竟是他的員工李男。警方前往李男住處逮人，僅起出4箱高粱酒，李宣稱「其他都喝光了」，警方不信，進一步查出他以半價賣給林姓友人；林供稱不知道是贓物，且只收購100多箱。警方不排除全案還有共犯，先將李、林分依竊盜、贓物罪嫌送辦。

一名高粱酒收藏家指出，金門高粱在市場上搶手，某些稀有款、紀念酒的價格更是水漲船高，若保存得宜，5至10年後就會增值，增值空間比銀行定存還高。

收藏家說，1979至1998年間生產的金門特級陳年高粱酒，外包裝紙盒是黑色，被稱作「黑金剛」，當年「黑金剛」一瓶售價約200元，停產後價格翻倍，3年前市價近2萬，後來還一度更高。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/