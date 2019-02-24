點燃汽油桶 燒死自己害老母插管

2019-02-24

48歲男無業 母中風

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市內湖區一處民宅昨下午發生火警，消防人員從火場中救出一對母子，48歲王姓男子死亡，79歲老媽媽救出時一度失去生命跡象，送醫插管後才恢復呼吸心跳。警、消在王男房間找到一個燒得半毀的5加侖汽油桶，不排除點燃汽油桶造成火災，確切原因鑑驗釐清中。

警方調查，王男無業，平日與母親及印尼籍女看護同住。鄰居說，王男年輕時常和母親吵架，近年王母中風，王男也患有憂鬱症，女兒因此僱請看護，母子也未再傳出吵架聲，火災發生前也沒聽到吵架聲。

印尼籍看護說，阿嬤行動不便，精神狀況也不佳，前幾天才因脊椎開刀返家休養，昨天她和阿嬤在房內睡午覺，突然被火光及濃煙嗆醒，嚇得跑出屋外求救，鄰居幫打119。台北市消防局是在下午4時15分接獲內湖路一段91巷內公寓1樓起火，火勢急猛、冒出濃煙；警、消趕抵時，女看護著急地以英語和比手畫腳告知：「阿嬤和王男沒逃出來，趕快救人！」

消防人員進入火場，將行動不便的阿嬤背出來時，阿嬤一度失去生命跡象，送醫後恢復呼吸心跳；稍後在屋內發現倒臥房門口的王男，全身焦黑死亡。

滅火後消防人員勘查現場，王男房間受損嚴重，房內有濃濃汽油味，還有一個被燒掉一半、有殘餘汽油的5加侖白色汽油桶，研判可能是點燃汽油的人為縱火；警方已調閱監視器追查王男購買汽油的時間。

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