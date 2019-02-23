台大再爆恐怖情人／女友們控遭軟禁、施暴、性侵

2019-02-23

〔記者黃捷、邱俊福、溫于德／台北報導〕台大再爆恐怖情人！謝姓男大生昨遭控對2名女友軟禁、施暴，甚至性侵，猶如恐怖情人「台大宅王」再現，其中一女由母親陪同向法院聲請保護令獲准，法官下令謝男不得再靠近或騷擾她，台大校方也召開性別平等教育委員會進行處置。

昨出面爆料的2女中，1人表示雙方最初在社團認識，交往後謝男常施暴動手毆打、掐捏胸部，還曾當眾打巴掌，時常把她留在男宿舍內，拿走衣物不讓離去，宛如軟禁，甚至違反意願性交並偷拍，她提分手，就裝可憐、道歉。

曾被2女提告 昨天又有2女指控

另1女控訴，謝男控制慾很強，不僅會定位她手機、電腦IP，還偷查她的上網搜尋紀錄，吵架時也會被施暴，她有一次提分手，竟遭謝男傳訊恫嚇，威脅要拿刀對家人、同學不利，最後赫見謝男手機裡有其他少女裸照，才決心斷絕雙方聯繫。

其實謝男已不是初犯，早在去年8月，就曾因毆打、咬傷當時的張姓女友挨告，後來張女撤告，最後處分不起訴。

此外，謝男今年初又遭另名女子控告性侵，雙方雖是男女朋友，但女方聲稱違反她的意願，警方2度通知謝男都沒到案，近期將函送檢方偵辦。

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