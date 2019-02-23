台灣南北1天3起驚悚殺人／台南口罩女煞 路邊隨機砍婦命危

2019-02-23

60歲婦人腸外露 渾身傷

〔記者王捷、蔡清華、林嘉東、黃建華／綜合報導〕台灣南北昨天接連發生3起驚悚殺人案，造成2死1命危，其中昨晚發生在台南的隨機殺人案，旅居美國30多年的60多歲林姓婦人，春節回國探望90多歲老母，昨開車到南區大同路買晚餐，突遭不認識的30多歲女子持刀砍刺，被砍到全身是傷，肚破腸露，送醫尚未脫險，凶嫌犯案後逃逸，南市警六分局追緝中。

案發前，林婦剛下車走在人行道，就遭凶嫌持約15公分刀子攻擊，路人見狀上前幫忙，得知林母就住附近，透過里長通知，林母到場看到女兒慘狀，痛哭失聲。

白鞋女行凶後從容逃逸

警方說，凶嫌中短髮、戴口罩，穿墨綠色毛領的羽絨大衣、牛仔緊身褲及白色鞋子，行凶前十分冷靜，行凶後先跑往健康路，之後從容步行消失。目擊者說，凶手犯案前一度在案發地徘徊，警方懷疑是否有特定動機。

另高雄市38歲男子林瑩晉為了追討12萬元，找了18年終在去年從臉書上找到陳姓男子，但沒討到分文，昨清晨前往陳男住處外堵到他，持西瓜刀將對方刺死。

高雄 為12萬18年後殺人

警方逮捕林男後，從林的臉書發覺他曾嗆「君子報仇三年不晚，跟你沒完沒了…這仇不報我跟你同姓」，疑早有與陳男玉石俱焚念頭。陳男生前稱，當年車禍問題已簽和解書，早已了結。陳父也說，當年是雙方家長合購該輛自撞損壞的轎車，對方家人算明理，至於各出多少錢已不記得。

林男2001年向車行租一輛三菱轎車，好友陳男是擔保人；林稱車子後來被陳開出去自撞損壞，車行要求他們購回，當年僅20歲的林、陳沒錢，由雙方父親協議以51萬餘元買下。事後林男認為陳應賠他12萬元，陳避不見面，林去年8月才從臉書上找到陳，在臉書發文嗆陳，陳對林提告恐嚇和誹謗罪，檢方不起訴。

後來林多次討錢、寄信恐嚇陳均未果，昨晨突然帶刀到陳家門口埋伏，見陳走出家門，上前要錢仍未果，對陳刺殺腹部、手、膝蓋3刀致死。陳妻和2個孩子目睹丈夫肚破腸流的送醫過程，驚嚇異常，陳妻泣訴，林不斷騷擾恐嚇，讓他們一家人活在恐懼中。據警方了解，離婚的林男近期失業，因此想盡辦法找陳要錢；送辦後遭收押。

基隆 精障兄殺了精障弟

基隆市44歲陳姓中度精神障礙男子，自稱看不慣同樣精障的42歲弟弟酗酒不工作，昨趁媽媽外出買菜，持刀猛刺弟弟4刀致死，犯案後自行報警自承殺人。

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