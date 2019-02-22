吞貴婦1300萬賴給幫主／竹聯大總管 被逐出幫痛扁

2019-02-22

〔社會新聞中心／台北報導〕國內最大幫派「竹聯幫」最近發生內訌風暴，該幫大總管拿了一名貴婦千餘萬元不辦事，不僅被幫主逐出幫門，還被多名堂主當街圍毆！

原為竹聯幫大總管兼頭號軍師的60歲孫男，多年來一直代表幫主「么么」黃少岑處事，在幫內只在「一人之下」，沒想到情如兄弟的黃、孫2人，去年底鬧翻。據透露，原因起於在中國經商的一名台灣貴婦，因稅務問題惹上官司，去年透過關係找孫協助，孫收下300萬人民幣（約1300多萬台幣）卻沒辦事。

貴婦找上門向孫男討回「處理費」，孫男推說錢被「么么」拿走，還說：「他不還、我也沒辦法！」黃男得知後氣得找來孫男，去年12月帶著孫向居中做調人的何姓大老請罪，年逾70的大老當場出手暴打孫男，打到激動處，還把畚箕拿起來打。黃男為了不讓情況失控，除請何男不要再打，也當場告知孫男「滾出竹聯幫」，將他逐出幫門。

小弟們還在旁圍觀

知情人士說，孫男過去挾「么么」名號處事，得罪不少幫內堂口，堂主級大哥礙於幫主面子，未把事情擴大，得知孫男被逐出幫派後，上月間數名中生代堂主獲悉孫男在一家酒店喝酒，率眾埋伏店外，一見他出來，上前聯手圍毆孫男，多名小弟在旁圍觀，除了洩憤，也是讓他難看。

據指出，孫男早年靠著法拍屋競標及整併瀕倒公司累積財富，北市擁有多處豪宅，10多年前曾在北市東區某私人招待所遭人刺傷眼、頸，差點引發竹聯幫與天道盟火併。

示意圖

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