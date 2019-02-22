性侵引產婦／亂加麻醉劑量 「拿病患性命開玩笑」

2019-02-22

〔記者周敏鴻、魏瑾筠／桃園報導〕林口長庚紀念醫院麻醉部長余黃平說，全身麻醉的常規應該有專業醫師注射麻醉藥物、護理師負責照料麻醉中的病患，再加上監測儀器監控病患的生命徵象，非由麻醉醫師負責、且僅一個人就對病患進行全身麻醉，這「實在是不可思議的事情」。

余黃平說，以他的經驗來看，注射10CC麻醉劑就足以讓病患全身麻醉，且通常會分次注射，否則人體恐有不堪負荷的風險。

1人作業 同業指不可思議

余黃平表示，林口長庚絕對不會有醫師單獨對病患進行全身麻醉，而刻意加重麻醉藥劑分量，更是拿病患的性命開玩笑。

余黃平強調，為病患進行全身麻醉，會由專業麻醉醫師負責，另需護理師負責照料病患，也需監測儀器監控病患的心跳、呼吸、血壓等生命徵象，三項要素缺一不可，否則就是非常危險的事，因為病患全身麻醉後，看似睡著，卻極有可能造成呼吸、心跳停止，全程都需嚴密監控，才能避免意外發生。

桃園市衛生局則表示，因麻醉具有風險性，也怕臨時有狀況要通知家屬，醫護人員通常會建議，必要時家屬應在手術室外陪同等候，以防萬一。

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