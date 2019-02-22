性侵引產婦／妻起疑：夫出手術室常氣喘吁吁

2019-02-22

事發後離婚不順 妻報案反擊

〔記者李容萍／桃園報導〕林勤人婦產科診所位於中壢火車站附近，為5層樓的透天厝，診所在1、2樓，醫師娘不甘丈夫出軌且長期遭受言語和肢體暴力，加上發現丈夫曾多次走出手術室總是「氣喘吁吁」，在手術室裝設針孔攝影機，此案因此曝光。

妻昨哭求：給我們一條路走

警方透露，林妻去年4月發現丈夫的荒唐行徑後，原本按兵不動，1個多月後雙方談判離婚，林妻自覺委屈，去年6月向警方舉發反擊，如今，夫妻倆面對賠上診所歇業及官司纏身都很後悔，林妻昨更對外哭求：「孰人無過？給我們一條路走！」

診所歇業沒收入 夫妻後悔

林妻受訪表示，現在只有心痛而已，且全家完全沒有收入了，房子還有約9、10年的貸款得繳，還說，林醫師從小刻苦耐勞、努力念書，一直是個「好爸爸、好醫生」，語畢還強調：「我是他的太太！」即掛斷電話。

林勤人昨天上午在電話受訪時，沉默許久，最後說：「對不起，做錯了，很後悔，我現在還有事，不講了。」隨後掛斷電話。下午騎機車載妻子，雙雙戴著口罩不發一語離開診所。

鄰指狼醫曾把妻打出屋外

鄰居表示，林勤人夫妻曾多次嚴重爭吵，有一次林妻被林勤人追打逃出屋外，還向店家求助。

林勤人婦產科診所的招牌，在爆發性侵女病患案件後，診所招牌最近已拆除。（記者李容萍翻攝）

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