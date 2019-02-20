猥褻勒死成大女生 清潔工求處極刑

2019-02-20

〔記者王俊忠／台南報導〕左眼視障的男子林榮富擔任成功大學臨時清潔工，涉嫌於2018年10月28日在社科院大樓北棟2樓諮商室殺害陳姓女研究生，震驚外界。台南地檢署檢察官黃銘瑩深入追查，發覺並非林嫌當初狡辯的「借款爭執，一時氣憤掐死對方」，全案是一宗性犯罪殺人案，林先抓捏、強吻陳女胸部，陳女抵抗呼救，林竟將諮商室內抹布塞入對方口中，並掐頸10多分鐘殺害，昨將林嫌起訴求處死刑。

全案鑑驗發覺，受害人胸部、胸罩內側有林嫌留下的唾液斑跡，且檢方查出被害人是低收入戶，沒有借款給被告的可能，被告所稱財務糾紛根本是卸責之詞。另被害人所穿緊身牛仔褲完整，沒有遭強脫或褪去再穿上跡象，下身及附近無外傷、也無與被告DNA型別相符的跡證，因此認定被告犯強制猥褻殺人罪，而非性侵未遂殺人罪。

起訴指出，林誘騙陳女進諮商室，林即抓捏陳女胸部，拉扯間陳女躺倒，林跨坐陳女雙腳強掀外衣與胸罩，用手抓捏及親吻胸部，陳女反抗喊叫，林男將她殺害。

檢方痛批，被告與被害人非熟識、無深仇大恨，為滿足私慾誘騙被害人至難以求援處猥褻殺人，手段兇殘，犯後卸責，毫無悔意，建請法院量處極刑。

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