網球名將謝政鵬女友 文大正妹遭公車撞斃

2019-02-20

〔記者鄭景議、黃建豪／台北報導〕文化大學運動與健康促進學系二年級女學生張恒綿，昨天傍晚在學校附近路口走斑馬線過馬路時，被右轉公車捲入車底喪命；20歲張女外型亮麗，臉書與IG上和知名網球女將謝淑薇胞弟謝政鵬有一起出遊等多張合照，張女友人表示，她們是情侶。謝政鵬目前在國外比賽，因聯繫不上，不知其回應。

路口轉彎釀禍 駕駛被停職

警方初步調查，公車駕駛疑遭Ａ柱擋住視線釀禍，確切肇因須進一步調查。大都會客運總經理李建文表示，本件車禍不僅是路口轉彎處的視線受遮蔽，也歸因於駕駛疏於注意，對於罹難者和家屬非常對不起，公司會負起完全責任，已將肇事駕駛停職，公司也會對駕駛全面加強行車安全教育。

警方調查，62歲呂男昨駕駛大都會紅５公車，從陽明山發車往來捷運劍潭站，約下午5時從文大校內載客駛出，欲循格致路下山，當時號誌為閃黃燈，呂從Ｔ字路口欲右轉前略停看了一下，未注意到張女過馬路，右轉時右前車頭撞上張女，將她捲入車底、上半身遭輾重創，送醫搶救兩個小時仍不治。

才剛開學 舞蹈高手遭橫禍

張女媽媽趕到醫院，得知女兒死亡痛哭不已，拜託警方查清楚車禍原因。

呂姓司機供稱，當時沒看到女學生，直到乘客驚呼提醒才發現闖禍；警方依業務過失致死罪將呂男送辦。

學校本週開學，張女剛回校上課，竟遭橫禍；張女是舞蹈高手，國中時就曾代表學校參加全國民俗舞比賽得到優等，她也是北投千榕舞蹈團的一員，臉書及IG上有她和謝政鵬去年到情侶聖地高美濕地遊玩、一起爬台北市金面山等的合照、牽手照。

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